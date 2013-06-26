фото с сайта gazeta.kz фото с сайта gazeta.kz Журналисты составили список самых популярных компаний, которые осуществляют услуги обязательного страхования ответственности владельцев транспорта. Деловой портал Kapital.kz на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка определил компании, которые привлекли наибольшие суммы страховых взносов автомобилистов. Больше всего страховых взносов от автомобилистов с начала года получила компания «Цесна-Гарант» — 2,416 млрд тенге. На втором месте находится «НОМАД Иншуранс» — 1,118 млрд тенге. Замыкает тройку «Нефтяная страховая компания» — 1,27 млрд тенге. Кроме того, в десятку лидеров страхования ответственности владельцев транспорта вошли: «Халык-Казахинстрах» — 570,3 млн тенге; «Standard» — 499,4 млн тенге; «Cентрас Иншуранс» — 477,3 млн тенге; «АСКО» - 423,4 млн тенге; «Коммеск-Омiр» 414 млн тенге; «Казкоммерц-Полис» 393,3 млн тенге; «Алатау» — 362,4 млн тенге. gazeta.kz