фото с сайта gazeta.kz Предложение казахстанских мажилисменов запретить курение за рулем автомобилей уже вызвало критику со стороны профессионального экспертного сообщества. По словам председателя Независимого автомобильного союза Эдуарда Эдокова, в Казахстане даже нет специальной техники, способной фиксировать в момент езды курящего водителя. А без фото-, видеодоказательств привлечь нарушителя к ответственности будет крайне сложно, заявил он в интервью корреспонденту Total.kz. По словам главного автомобилиста страны, водители, заметив жолполовца, просто начнут выкручиваться и выкидывать сигареты из окон. Он уверен, что курильщики найдут множество оправданий по поводу сигаретного дыма в салоне автомобиля. "Запрет курения я считаю абсурдным. Как поясняют чиновники, принимаемые меры обусловлены тем, что курение является отвлекающим фактором. Ну давайте тогда уже запретим все, что может отвлечь от дороги: разговоры, радио и так далее", - сказал Эдоков. Как пояснил эксперт, при идеальных дорожных условиях, сигареты никак не могут повлиять на ситуацию на дороге. И подобных мер не существует ни в США, ни в Европе. "Но все-таки в первую очередь курение является механическим действием, не требующим особенных умственных усилий. Тогда как если сравнить с запретом на телефонные разговоры во время езды, то там помимо того, что одна рука занята, человеку приходится одновременно сосредоточиться на дороге и на разговоре с собеседником. Все это, безусловно, отвлекает от управления автомобилем. Здесь запрет я считаю целесообразным", - отметил Эдуард Эдоков. Напомним, 19 июня казахстанские мажилисмены предложили внести запрет на курение за рулем в новый закон "О дорожном движении". Предложение озвучил депутат Омархан Оксикбаев. gazeta.kz