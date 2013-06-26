фото с сайта gazeta.kz фото с сайта gazeta.kz В летние выходные или во время отпуска многие из нас отправляются в путешествие на машине. Как сделать так, чтобы дорога была легкой и приятной, и как не уставать за рулем? Короткие поездки за рулем доставляют приятные эмоции, если не приходится стоять в пробках. А вот более длительные расстояния на автомобиле могут утомлять. Застой крови в малом тазу провоцирует отечность, ноги становятся тяжелыми, в спине тоже может ощущаться дискомфорт. Чтобы не уставать за рулем, перед поездкой важно максимально удобно настроить положение кресла, руля, зеркал. Расстояние до педалей не менее важно. При полностью нажатой педали нога должна слегка сгибаться в колене. Затем нужно зафиксировать спинку сидения так, чтобы спина без напряжения удобно облокачивалась на нее. Водителю должно быть максимально комфортно сидеть в кресле. Поясница должна быть прямой. Полезные советы для путешественника Если держать руки на руле по его бокам, то так будет удобнее и легче не уставать за рулем. Если ремень безопасности начинает сдавливать грудь, просто можно подложить под ремень мягкое полотенце, небольшую подушку или мягкую игрушку. Так будет комфортнее и не скажется на безопасности движения. Чтобы не уставать за рулем из-за кресла, подголовник желательно настроить так, чтобы его верхний край касался верхней части затылка. Наклон подголовника должен быть под таким углом, чтобы касаться его затылком, не откидывая голову назад. Очень полезная вещь в дороге – специальная полукруглая подушка для шеи, которая поддерживает голову. Что делать в Карпатах летом Если вы устали за рулем, то не старайтесь сэкономить время и, невзирая на усталость, доехать до пункта назначения. Безопасность движения превыше всего. Можно сделать небольшую остановку на 5-10 минут, выпить чай или кофе, размяться, сделать легкую зарядку. После такой разминки можно смело ехать и еще долго не уставать за рулем. gazeta.kz