Предполагаемый злоумышленник оставил нетронутыми остальные купюры — 92 млн долларов Более миллиона долларов загадочным образом исчезли с борта самолета швейцарской авиакомпании Swiss International Air Lines во время доставки крупной суммы денег из Швейцарии в США. Кто бы ни присвоил эти деньги, злоумышленник оставил нетронутыми остальные наличные — 92 млн долларов, которые перевозил самолет. Об этом официальный представитель ФБР сообщил новостной службе ABC News. Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту имени Джона Кеннеди 24 июня. «Когда самолет прилетел, денег уже не было», — констатировал представитель ФБР Джим Марголин. Деньги исчезли в какое-то время между вылетом самолета из Цюриха 22 июня и разгрузкой транспортного контейнера, в котором находился ценный груз, в аэропорту имени Кеннеди около 14:30 по нью-йоркскому времени 24 июня. Исчезнувшие 1,2 млн долларов, равно как и оставшиеся нетронутыми наличные, предназначались Федеральному резервному банку Нью-Йорка, сообщили осведомленные источники новостной службе ABC News. Пресс-секретарь Федеральной резервной системы (ФРС, состоит из 12 региональных резервных банков) Джек Гат отказался от комментариев. ФБР допросила оператора вилочного погрузчика, который отвечал за разгрузку самолета. По словам представителя Бюро, оператор открыл запечатанный контейнер и увидел, что один из находившихся в нем ящиков имеет повреждения в виде проколов от вилочного захвата погрузчика. Отверстие было достаточно большим, чтобы через него человек мог просунуть руку, подчеркнул Гат. Оператор погрузчика также сообщил следователям ФБР, что это отверстие не могло появиться из-за естественного износа контейнера. На допросе он отметил, что поврежденный ящик был расположен в контейнере так, чтобы отверстие в ящике с деньгами можно было разглядеть только при вскрытии контейнера в Нью-Йорке.