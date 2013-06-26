Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Фото: РИА Новости
За подрыв авторитета государственной власти — с такой формулировкой в Ульяновской области ограничен доступ к сайтам крупных российских СМИ. Такое происходит впервые
Прокуратура Ульяновской области в апреле провела специальный мониторинг интернет-ресурсов на предмет соблюдения законодательства. Работа дала результат. Выявлено 15 сайтов нарушителей.
Как следует из материалов дела, в частности, они распространяли информацию о способах дачи взятки, и о том как уклониться от уголовной ответственности за коррупционное преступление. Вывод был сделан следующий — все они пропагандируют коррупцию и тем самым подрывают авторитет государственной власти.
Примечательно, что в московских редакциях, так и не могли понять, о каких статьях идет речь. Местные прокуроры заявляют — никакой атаки на свободу слова. Это провайдер виноват. Нет, чтобы просто убрать статью, так он заблокировал сайт целиком. Оператор объясняет, что по-другому не может — чисто технически.
Вот что рассказал Business FM редактор отдела общества Газеты.ру Александр Баринов: «Не только наш сайт заблокирован, но и около десятка других сайтов в том числе «Комсомольская правда». Прокуроры решили, что содержится информация, которая пропагандирует коррупциогенную модель поведения. Что за материалы и какие — мы не знаем. Мы узнали от читателей о том, что сайт заблокирован. Обнаружили вчера, начали искать решение Ленинского районного суда Ульяновска от 23 мая. Какие именно материалы, нам не сказали. Чем они вредны и чем они подрывают авторитет госвласти, не сообщают ни прокуратура, ни Ростелеком. И вообще суд, как выяснилось, проходил в присутствии судьи и прокурора. Больше никого не было. Представители «Ростелекома», которые выступали ответчиками, прислали бумагу о том, что просили рассмотреть без их участия».
Обращает на себя внимание тот факт, что все это произошло в Ульяновске. Местный губернатор Морозов ставил памятник букве Ё и вручал в Лондоне премию в поддержку реалистического искусства.
А совсем недавно разоблачал гнездо оппозиции и матершинников-космополитов под названием Тотальный диктант. Его действия нашли положительный отзыв у многих общественных деятелей. Тему поддержала обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбейда. Кстати ее издание тоже попало в черный список в Ульяновске. Все-таки это местные причуды, отмечает политолог Михаил Виноградов.
«Я не думаю, что команда была сверху. Не думаю, что Ульяновская область является таким полигоном для тестирования экзотических инициатив. Но, безусловно, Ульяновская область приобретает репутацию чудаковатого региона, экзотически ведущим себя губернатором и властями. История с диктантом, блокирование сайта ничем не спровоцированное, сомнительное с точки зрения Конституции и закона, все это напоминает Саратовскую область времен Аяцкова, который воспринимался экзотическим губернатором. Но, похоже, что администрации Ульяновской области доставляет удовольствие эта чудаковатая репутация. Именно с личными качествами первых лиц Ульяновска и их представлением о прекрасном связана такая репутация региона. Пока плюсов она ему не приносила. Все-таки пока при спорных существующих реалиях, наиболее идиотские решения, так или иначе, отменялись или пересматривались довольно быстро, как это было с блокированием сайта Лукоморье», — отметил политолог.
В последнее время принято много разных законов. Где их опробовать, если не в регионах. Вот поддержали авторитет власти — теперь можно поискать гей-пропаганду и заодно защитить чувства верующих. К тому же это московские СМИ — без них явно спокойнее.
bfm.ru