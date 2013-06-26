фото с сайта infpol.ru фото с сайта infpol.ru В стране открылось около 1,9 тысячи избирательных участков Избирательные участки на президентских выборах в Монголии запланировано открылись в семь утра по местному времени (03.00 мск), сообщает AFP. Всего в стране открылось около 1,9 тысяч избирательных участков. Голосование продолжится до десяти вечера по местному времени. За право стать президентом страны поборются три кандидата, среди них действующий глава Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа и два кандидата от оппозиционных партий. Отмечается, что одна из кандидатов – женщина и это первый такой случай в истории страны. В выборах президента на следующие четыре года могут принять участие более 1,8 миллионов избирателей. На выборах присутствуют 335 международных наблюдателей из 34 стран. Россию на выборах будет представлять глава ЦИК Владимир Чуров. Аналитики называют главным претендентом на победу действующего президента страны Цахиагийна Элбэгдоржа, представляющий Демократическую партию Монголии. Победив на президентских выборах в 2009 году, Элбэгдорж прервал многолетнее правление Монгольской народно-революционной партии. Монгольскую народную партию (слово «революционная» исчезло из названия партии в 2010 году ) представляет известный в прошлом борец Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ. Кандидат в своей программе заявил, что будет добиваться искоренения партийных пристрастий в работе судебных и правоохранительных органов. Кроме того, в случае победы Бат-Эрдэнэ собирается пересмотреть соглашение об инвестициях в золотомедное месторождение Ою Толгой, заключенное в 2009 году монгольскими властями и австралийско-британской компанией Rio Tinto. Первой женщиной кандидатом в президенты, в истории Монголии, стала Нацагийн Удвал, занимающая пост министра здравоохранения. Ее кандидатуру выдвинула Монгольская народно-революционная партия – новая партия, позаимствовавшая название у соперников и основанная в 2010 году бывшим президентом страны Намбарыном Энхбаяром в знак протеста против переименования МНРП. bfm.ru