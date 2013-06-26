фото с сайта directpress.ru фото с сайта directpress.ru Политик получил травму в одном из баров в Сохо, который он посетил вместе со своей женой Министр по делам иммиграции Великобритании Марк Харпер упал со стола одного из лондонских баров и сломал ногу, сообщает издание Daily Mail. По словам министра, ногу он сломал в одном из баров в Сохо, который посетил вместе со своей женой. При этом политик добавил, что в таком времяпрепровождении нет ничего плохого. Харпер отметил, что его жена танцует куда лучше, чем он сам, поэтому она, к счастью, падения со стола смогла избежать. Несмотря на травму, политик намеревается отправиться с визитом в Алжир. Источник издания в кабинете министров считает, что Харпер «настоящий боец». В Алжире главе ведомства предстоит ряд встреч с министрами и высокопоставленными чиновниками. В декабре 2012 года сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сломал руку во время пребывания с российской делегацией в Турции. По неофициальным данным, руководитель российского МИДа повредил запястье, упав с лестницы в стамбульском отеле. Однако пресс-служба МИД РФ опровергла эту информацию, сообщив, что речь шла о незначительной спортивной травме, не повлиявшей на рабочий график главы ведомства. bfm.ru