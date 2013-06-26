фото с сайта fedpress.ru фото с сайта fedpress.ru Лидер ЛДПР хочет отправить освобожденных по амнистии предпринимателей на Дальний Восток Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил привлекать бизнес для строительства тюрем гостиничного типа. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24». В своем телевизионном выступлении одиозный политик жестко критиковал современные условия содержания заключенных в местах лишения свободы. По его мнению, должны быть построены новые тюрьмы, гостиничного типа, где у людей будет возможность смотреть телевизор, читать, заказывать еду. При этом в одной камере не должно жить более 2-3 человек. Жириновский отметил, что ни в одной цивилизованной стране мира нет таких плохих условий содержания заключенных, как в России, и предложил для исправления этой ситуации привлекать деньги бизнеса, а не брать у государства. Также лидер ЛДПР прокомментировал готовящуюся в стране экономическую амнистию. В частности, пообещал внести в Госдуму поправку, предполагающую новые условия освобождения бизнесменов. Для того чтобы попасть под амнистию, осужденным придется после освобождения переезжать на Дальний Восток. По мнению Жириновского, под амнистию должны попасть пожилые люди, женщины, инвалиды, совершившие незначительные экономические преступления, но те, кто сидит за мошенничество, не должны быть амнистированы. По его оценке, теоретически освобождены могут быть порядка 10 тысяч человек, однако в реальности их будет не более 5 тысяч. 21 июня 2013 года президент РФ Владимир Путин призвал Государственную Думу страны объявить экономическую амнистию в кратчайшие сроки. Оценки количества людей, которые получат возможность выйти на свободу, разнились: уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов назвал цифру в 10 тысяч, а один из разработчиков законопроекта и вице-президент «Деловой России» Андрей Назаров настаивал на 5-6 тысячах бизнесменов. Ожидается, что госдума сможет объявить амнистию бизнеса уже 2 июля. bfm.ru