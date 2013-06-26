фото с сайта almanews.kz фото с сайта almanews.kz За минувшие выходные в детскую инфекционную больницу Алматы поступили около 200 детей с кишечными расстройствами, сообщает «Седьмой канал». У 50 маленьких пациентов врачи диагностировали острые формы кишечных расстройств. К росту количества пищевых отравлений, по мнению медиков, привела знойная погода в городе. «Я купила кефир. Младший сын пил, у него понос, рвота температура началась, судороги. Потом старший сын болел, у него тоже самое. Вот потом дочка», - рассказывает мать троих детей Балжан Онашабаева. Сейчас в детской инфекционной больнице нет свободных мест. Медики во избежание вспышки вирусных заболеваний просят горожан мыть овощи и фрукты перед употреблением, следить за чистотой рук и соблюдать прочие правила гигиены. «На первый план выходят инфекции вирусные - для летнего сезона это энтеровирусные, могут быть и вирусы других происхождений, которые мы еще не можем идентифицировать. Бактериальные - это высокая опасность заболеваемости сальмонеллезом - поскольку эти заболевания передаются через пищевые продукты и немытые руки», - заявила доцент кафедры детских инфекций Айна Курманалиева. today.kz