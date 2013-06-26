фото с сайта www.knews.kg фото с сайта www.knews.kg Пограничные службы Кыргызстана и Казахстана договорились об отмене справки-вкладыша для детей на период туристического сезона, сообщает ИА "24kg". С 1 июня 2013 года пропуск граждан, не достигших 16-летнего возраста, через кыргызско-казахскую государственную границу осуществлялся только по свидетельству о рождении при наличии справки-вкладыша (с фотографией) с указанием принадлежности гражданству РК или КР. С 25 июня 2012 года граждане, подпадающие под эту категорию, могут пересекать границу без справки-вкладыша. Договоренность будет действовать в период летнего туристического сезона. today.kz