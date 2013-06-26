фото с сайта avestnik.kz фото с сайта avestnik.kz Председатель Агентства РК по делам государственной службы Алихан Байменов сообщил, что в Казахстане для обеспечение обратной связи государства и гражданского общества и в рамках курсов повышения квалификации госслужащих планируют включить программы "Госслужба глазами СМИ " и "Госслужба глазами бизнеса", передает Primeminister.kz По словам Байменова, госслужащие должны знать, как их деятельность оценивается средствами СМИ, бизнес-сообществом и т.д. При этом он отметил, что в рамках улучшения и мониторинга оказания госуслуг, в целях реализации закона о государственных услугах создан общественный совет, куда войдут как журналисты, так и представители бизнес-сообщества. Подобные советы будут созданы во всех регионах при департаментах агентства. today.kz