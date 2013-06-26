фото с сайта nur.kz фото с сайта nur.kz Премьер-министр РК Серик Ахметов в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область провел совещание по вопросам реализации Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны, сообщает Primeminister.kz Открывая совещание, Ахметов отметил, что главой государства дан ряд поручений по дальнейшему развитию ЩБКЗ. Для этого государством создаются все необходимые условия, принят соответствующий План мероприятий, на реализацию которого в 2012-2013 годах выделено порядка 18 млрд тенге. О ходе исполнения Плана мероприятий по дальнейшему развитию ЩБКЗ доложил вице-министр индустрии и новых технологий Альберт Рау, о принимаемых мерах по очистке и санации водоемов, о реализации полигона ТБО и мусороперерабатывающего завода в Щучинске рассказал министр охраны окружающей среды Нурлан Каппаров. Вице-министр регионального развития Серик Нокин проинформировал о ходе строительства объектов водоснабжения и канализационных очистных сооружений. Также с докладом выступил аким области Косман Айтмухаметов. Подводя итоги совещания, Ахметов подчеркнул, что в целом План развития Щучинско-Боровской курортной зоны исполняется. При этом он отметил необходимость своевременной и качественной реализации всех пунктов этой программы. Глава правительства поручил Мининдустрии совместно с акиматом области и другими госорганами обеспечить разработку единого плана действий по дальнейшему развитию курортной зоны с учетом рекомендаций, изложенных в Системном плане развития Боровской курортной зоны. Министерству охраны окружающей среды необходимо «принять меры по решению экологических проблем, при этом особенно обратить внимание на мероприятия по санации и очистке водоемов». Ахметов распорядился: Минтранскому проработать вопрос обеспечения надлежащей инфраструктурой автобана Астана–Щучинск и реконструкции автодороги Астана–Коргалжын, открытию в летний период авиарейсов в Кокшетау из Актау, Атырау и Кызылорды. Минэкономики совместно с администраторами бюджетных программ необходимо рассмотреть и внести предложения по дополнительному финансированию проектов области. today.kz