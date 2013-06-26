фото с сайта nur.kz фото с сайта nur.kz В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область премьер-министр РК Серик Ахметов посетил АО «Кокшетауминводы». Здесь он провел совещание по вопросам регулирования производства и оборота алкогольной продукции, сообщает primeminister.kz Ахметов акцентировал внимание на вопросах производства и оборота алкогольной продукции и существующих проблемах в данной отрасли. Премьер высказался за продолжение работы по вводу в эксплуатацию незадействованных производственных мощностей, улучшению качества продукции и принятию мер по снижению нелегальных объемов на рынке. Глава Кабмина также рассказал, что рабочей группой с участием производителей алкогольной и вино-водочной продукции разработана Концепция законопроекта, вносящего коррективы в законодательство по вопросам производства и оборота алкогольной продукции. «Наиболее приемлемые позиции найдут свое отражение в законопроекте. Документ должен быть внесен в правительство в сентябре текущего года», - заключил премьер-министр. today.kz