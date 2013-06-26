фото с сайта after-study.3dn.ru фото с сайта after-study.3dn.ru Служба исследований компании HeadHunter Казахстан опросила порядка 4 тысяч соотечественников и выяснила, что 67% совмещают работу и учебу в вузе (или подрабатывали, когда были студентами), при этом работа почти половины из них (47%) – по специальности. Примечательно, что среди казахстанцев, уже отучившихся в вузах, показатель подрабатывающих был немного выше – 74%. Но работающих по специальности студентов стало больше – 53% против 44%. Большинство студентов (42%), работают (-ли) по специальности ввиду желания получить опыт, который еще и оплачивается. Для 27% респондентов возможность получения практических навыков стала решающей при выборе подработки. 14% работающих (-вших) студентов сделали выбор в пользу работы по профессии, т.к. она позволяла, в первую очередь, заработать. 11% признались, что работа по профессии во время учебы – удача, которой они не преминули воспользоваться. Из рубрики «Свой вариант ответа»: «Я уже работал по специальности, когда решил подтвердить квалификацию дипломом вуза», «Если бы по специальности не работала - диплом бы не дали. Раньше это так было», «Родители настояли», « Хотела удостовериться, нравится ли мне работать по специальности», «Потому что работа нравится!». Больше трети студентов (35%), работающих (-вших) не по специальности, уверяют, что выбрали другую сферу только потому, что не смогли найти работу/подработку по своей профессии. 19% искали работу с хорошим окладом, поэтому выбрали другой вид деятельности; 15% нашли подходящие предложения в смежной области. Каждый десятый даже не искал подработку по специальности, а 7% будучи на студенческой скамье осознали, что строить карьеру по профилю диплома не будут (и таких студентов стало вдвое больше по сравнению с уже отучившимися). Из рубрики «Свой вариант»: «Приходилось работать в единственное свободное время – ночью», «Подходил график работы для совмещения с учебой», «Везде требовался опыт работы», «Так получилось, что работа в другой сфере нашлась легко», «Хотел попробовать себя в других сферах, а деньги сильно не увлекали». 53% анкетируемых, совмещающих (-вших) работу с учебой, признают, что успевают (-ли) на двух фронтах вполне успешно. Четверть респондентов (25%) данной категории в своих ответах указали, что справлялись, но очень изматывались. 9% работают (-ли) в ущерб учебе, а 7% - только, если остается время после учебы. И лишь у 3% страдают (-ли) и учеба, и работа. Из рубрики «Свой вариант»: «Декан сказал, что нечего ИТ-шникам сидеть еще 2 года за скамейками, «штаны протирать». Индустрия такова, чтобы не отстать, надо уже работать», «Обучение дистанционное, не мешает работе». 36% не работающих студентов указали в своих ответах, что не подрабатывают, потому что не смогли найти подходящие вакансии. 27% уверяют, что их не брали из-за учебы, а 15% не устраивала предлагаемая зарплата. Лишь 12% заверили, что не успевают учиться и работать, а 3% не нуждаются в деньгах. Из рубрики «Свой вариант»: «Не нашел работу, которую бы осилил или смог выполнять», «Не принимают из-за нехватки опыта работы», «Хотела, но родители не позволяют». today.kz