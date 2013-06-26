Иллюстративное фото с сайта photo.i.ua Иллюстративное фото с сайта photo.i.ua Строительство акимата в Шалкарском районе приостановлено на время из-за находки останков человека в кольчуге и с кинжалом. Об этом порталу "Мой ГОРОД" по телефону подтвердил глава одной из подрядных компаний, которая ведет строительство. - Да, строители обнаружили скелет. Рядом были кольчуга и кинжал. Приезжали полицейские, оцепили район, строительные работы приостановлены на несколько дней, - уточнил он. По словам собеседника, "на сегодняшний день полным ходом идет строительство нового здания районного акимата". Между тем, выходцы из Шалкара в соцсетях пишут, "что захоронение найдено во дворе, где ранее находилась районная больница, а позже дворовый клуб". Пока неизвестно к какой эпохе относятся останки, этими вопросами занимаются специалисты.