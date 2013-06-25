Пожар начался примерно в 12.00 17 мая в доме №182 по проспекту Достык-Дружба. В этом здании находятся несколько магазинов и кафе. В тот же день журналистам на брифинге в ДЧС рассказали, что по предварительной версии возгорание произошло из-за нарушения норм при строительстве на третьем этаже здания шел ремонт. Выгорело порядка 500-800 квадратных метров. - Пожарных вызвали поздно, - рассказал тогда. - Сначала строители сами пытались потушить огонь, но когда это им не удалось, они просто ушли оттуда, даже не предупредив об этом никого. Огонь так быстро распространился, потому что здание только снаружи кирпичное, а внутри было все деревянное, к тому же обшито профлистом. В пожаре пострадали три магазина: «Милавица», с которой, собственно, и начался пожар, «Талисман» и «Лиса». Кроме этого, ущерб причинён кафе «У камина». По словам, сразу после пожара рабочие сами рассказывали о том, что от болгарки слетела искра, и потом началось возгорание. - Нам эксперт с противопожарной службы даже говорил, чтобы мы делали товароведческую и другие экспертизы, - продолжает Александр КАРНАУХОВ. 13 июня акт о пожаре дали уральские пожарные. В заключении сказано, что причиной пожара явилось «нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ». Но ведь эксперт делает свое заключение, основываясь на эти данные. Так почему он не смог установить причину пожара? Ущерб, нанесенный магазину «ЛисА» от пожара, оценили в 18 миллионов тенге. Но это только за то, что сгорело, но много товара было попорчено, к тому же второй этаж магазина до сих пор закрыт. По словам Александра КАРНАУХОВА, здание, в котором произошёл пожар, 1880 года постройки. Все строительные работы должны проводиться лишь после согласования со множеством государственных учреждений. Все перекрытия в нём деревянные. А пристройка, которую владелец «Милавицы», сделал к строению, построена без согласования с остальными совладельцами здания. - Когда он начинал этот ремонт, он пришёл ко мне с бумагой, в которой было сказано, что он будет делать перепланировку, - продолжает Александр КАРНАУХОВ. - А вместо этого сделал целую пристройку. Да ещё строил её, обшивал там всё пластиком, а это самый горючий материал. 17 июня я обратился с письмом в прокуратуру, госинспекцию по охране историко-культурного наследия и государственный архитектурно-строительный контроль. Ответ пока получил лишь из ГУ «Государственная инспекция по охране историко-культурного наследия». Они сообщили, что «согласование на строительные, ремонтные и на реконструкцию здания, расположенного по адресу г.Уральск, проспект Достык, 182 нами не производилось. Собственнику магазина «Милавица» направлено письмо о приостановлении строительных и иных работ». Редакция газеты обратилась за комментариями к владельцу магазина «Милавица», однако на месте застать его не удалось. А в городском отделе архитектуры и строительства нам ответили, что они получили запрос, на который пообещали ответить в ближайшее время.