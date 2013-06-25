Фото с сайта www.novobel.gov.by Фото с сайта www.novobel.gov.by 25 июня приблизительно в 8 часов вечера сотрудники водно-спасательной службы спасли инвалида, чуть не утонувшего в реке Урал, сообщила порталу "Мой ГОРОД" пресс-секретарь областного ДЧС Самал АБИРОВА. Чрезвычайное происшествие случилось в районе моста по ул. Алиева неподалеку от дикого пляжа. Спасенным оказался мужчина 1961 года рождения, инвалид второй группы. Спасатели водно-спасательной службы незамедлительно оказали потерпевшему первую медицинскую помощь, после чего вызвали карету скорой помощи. - От госпитализации потерпевший отказался, - уточнила Самал АБИРОВА. По данным ДЧС, с начала текущего года на различных участках реки Урал в Атырауской области утонуло 5 человек, спасено уже 18 счастливчиков.