Иллюстративное фото с сайта zoo-farm.ru Иллюстративное фото с сайта zoo-farm.ru СПК «Атырау» и венгерская компания «Агрометал» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно документу, в селе Сарайшык Махамбетского района будет построен животноводческий комплекс по выращиванию племенных коз и переработке козьего молока и мяса. - Идея проекта принадлежит руководству крестьянского хозяйства "Розметов", от венгров же мы в первую очередь ждем оборудование. Уже в конце этой неделе мы получим от иностранцев полную информацию об оборудовании и технической комплектации нового животноводческого комплекса, - рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" председатель правления АО НК «СПК Атырау» Абат ТАСИМОВ. Кроме того, инновационный интерес к данному направлению сельского хозяйства проявили и итальянцы. По словам Абата ТАСИМОВА, 26 июня состоится официальная встреча первого заместителя акима области с итальянской стороной по вопросам поставки оборудования для козьей фермы. - Мы выберем наиболее приемлемых для нас партнеров - либо итальянцев, либо венгров, это будет зависеть от стоимости, качества и поставки оборудования, - уточнил Абат ТАСИМОВ.