Начальник отдела государственного пожарного контроля Алмат НАУРЗАЛИЕВ Начальник отдела государственного пожарного контроля Алмат НАУРЗАЛИЕВ Уральские пожарные рассказали о том, как важно регулярно проверять здания торговых центров на предмет пожарной безопасности. За 2012 год в Западно-Казахстанской области произошло 688 пожаров, материальный ущерб от которых составил 407 млн. 495 тыс. тенге, при пожарах погибло 18 человек, отметили в ДЧС. - В большинстве это пожары в мелких частных магазинах и кафе, возникшие из-за нарушения противопожарного режима работниками, - рассказал журналистам начальник отдела государственного пожарного контроля Алмат НАУРЗАЛИЕВ. - В подавляющем большинстве случаев распространению огня способствуют неквалифицированные действия персонала, в том числе служб безопасности и охраны. 17 мая по адресу Достык, 182, в здании,  в котором расположены магазины "Милавица" и "Лиса" произошёл пожар на общей площади 724 кв. метра. Развитию пожара способствовал поздний звонок на 103, так как рабочие попытались тушить огонь самостоятельно. Алмат НАУРЗАЛИЕВ отметил, что экспертиза ещё готовится, но по словам свидетелей причиной пожара произошла работ с болгаркой. Участники круглого стола подняли вопрос и о проблеме парковки на новом Арбате, продолжение которого прокладывают на территории бывшего Китайского базара. В результате закрыт проезд к торговому дому "Колос" - в случае чрезвычайной ситуации пожарная машина попросту не сможет подъехать к зданию.