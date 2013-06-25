Нурлан НОГАЕВ. Фото с сайта kaztrade.ru Нурлан НОГАЕВ. Фото с сайта kaztrade.ru На совете молодежи при акиме Западно-Казахстанской области Нурлан НОГАЕВ сделал официальное заявление на счет ситуации вокруг ФК "Акжайык". - Я хотел бы предоставить справку, касающуюся  футбольного клуба "Акжайык", - начал аким ЗКО. - Эта ситуация нами контролируется, раньше мы не могли провести уточнение бюджета на сессии областного маслихата по объективным причинам, до сегодняшнего дня мы откладывали, но буквально завтра сессия все же состоится, где и будет уточнение бюджета на 2013 год, и там будут рассмотрены все средства. Если депутаты утвердят наши предложения, то мы погасим имеющиеся долги. И до конца года закроем все расходы футбольного клуба "Акжайык". Уточнение областного бюджета проходит только после уточнения республиканского бюджета, есть определенные условия, и если мы о них не говорим, не значит, что мы не беспокоимся. Мы держим все под контролем. Я лично 30 мая обещал погасить все долги, но по тем причинам, которые были сказаны выше, этого мы не смогли сделать. Я встречался с футболистами и руководством клуба, принес свои извинения, и я еще раз хочу сказать, что мы приносим свои извинения. Я понимаю, что наши футболисты самоотверженно играют, у них есть потенциал, и мы уверены, что как только будут закрыты долги, мы будем работать над снятыми у нас 6 очков. Так бывает, это нормальная рабочая процедура и мы будем над этим работать. Кроме того, на совете были обсуждены вопросы о посещении людей с ограниченными возможностями фитнес-клубов и уральского ипподрома. - Насчет ипподрома у нас есть проект, сейчас идет отработка плана, есть энтузиаст, такие как Алтай ЗЕЙНУЛЛИН, он занимается традиционным коневодством, у него есть предложение. Сейчас в Круглоозерном выделяются земли для организации конноспортивной секции там. Также у нас есть конно-спортивная школа в поселке Асан, но она работает немного в другом направлении. А этот проект будет направлен на иппотерапию. В этом году этот проект запускается, мы планируем реализовать его в следующем году. Также, чтобы лучше знать, что требуется людям с ограниченными возможностями, мы решили пригласить на работу советника по делам инвалидов. Пока рассматривается кандидатура председателя общества инвалидов Жумажана КОЖЖАНОВА.