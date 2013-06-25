Всего же в настоящее время в регионе числятся 14 действующих госслужащих, относящихся к корпусу "А". Из них к первой категории относятся руководитель аппарата акима области, акимы районов и начальник управления агентства по делам государственной службы. Ко второй категории относятся председатель и члены ревизионной комиссии. При этом шестеро из вышеперечисленных лиц будут сняты с должностей в сентябре текущего года. - Они будут уволены в случае наступления одного из двух условий: первое - при назначении нового лица на занимаемую ими должность из числа вновь прошедших в кадровый резерв корпуса "А", второе - при истечении контракта с работодателем. У шестерых же контракты с работодателем истекают как раз 26 сентября, - рассказал Куаныш МУРАТОВ. По словам специалиста, они не уйдут с госслужбы, но будут переведены в кадровый резерв корпуса "Б" и смогут работать на других административных должностях. Останутся на своих прежних должностях и на прежнем месте работы лишь те госслужащие, которые провалили экзамен, ночьи должности не подпадают в перечень должностей корпуса "А", уточнил специалист. Напомним, что от Атырауской области экзамен в кадровый резерв корпуса "А" сдавали 44 кандидата, успешно справились с тестами всего лишь 16 госслужащих. Кто именно не прошел экзамен, в управлении не назвали.