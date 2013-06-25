В Уральске сотрудники «Кузет» попали в аварию

ДТП случилось в половине первого дня на перекрестке улиц Сырыма Датова и Шолохова. Служебная машина сотрудников «Кузет» столкнулась в автомашиной «ВАЗ-2109». Водитель «девятки» Николай утверждает следующее: — Я ехал на зеленый свет, моя скорость была не больше 60 километров в час, а «кузетовцы» ехали на желтый сигнал светофора, без мигалок. Они даже не были одеты в форму, только после столкновения они вышли из машины и надели бронежилет, оружие, схватились за автоматы. У меня есть два свидетели, один видел, как все произошло, он был на тот момент в кафе напротив, а второй записал все на видеорегистратор. Водитель автомашины «Кузет» Анарбек говорит обратную версию случившегося: — Я ехал на зеленый, а он, наверное, думал, что успеет проскочить. Он ехал на большой скорости, врезался в меня так, что нашу машину аж развернуло. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. ДТП обошлось без жертв.