Фото с сайта www.thenews.kz Фото с сайта www.thenews.kz Руководителем управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области назначен Мамыргали АККАГАЗОВ. Соответствующее распоряжение издал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. Согласно распоряжению, АККАГАЗОВ назначен в порядке перевода. Ранее с 2012 года он занимал должность акима Байганинского района, однако не смог подтвердить квалификацию и пройти в корпус «А». По данным пресс-службы акима области, М.АККАГАЗОВ родился в 1964 году. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, по специальности инженер-механик. Трудовую деятельность начал в 1986 году с должности инженера, позднее работал главным инженером в колхозе «Парижская коммуна» Алгинского района. Возглавлял колхоз «Парижская коммуна», производственный кооператив «Акай», крестьянское хозяйство «Даурен» Алгинского района. Работал акимом Алгинского городского округа, директором КГП «Алга-жылу», акимом Ильинского сельского округа, заместителем акима Алгинского района, заместителем акима Байганинского района.