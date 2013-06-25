Уральск. В шахте лифта многоэтажного дома случился пожар

ЧП случилось в доме № 190/1 по проспекту Евразия. Жильцы 11-го этажа почувствовали дым и вызвали пожарную службу. Как выяснилось, горел мусор в заброшенной шахте лифта. - Туда постоянно скидывают мусор, там уже целая гора накопилась, а потом еще и бычки от сигарет туда кидают, - возмущаются жильцы дома. По предварительной версии причиной возгорания послужил именно непотушенный бычок. На место происшествия приехали 3 пожарных машины и сотрудники МЧС, однако огонь не распространился дальше шахты лифта.