- Поездка была очень полезной, мы раньше не имели такого детального представления об экономике США, как сейчас. Структура организации дела совсем другая. К примеру, американская экономика в основном состоит из частных компаний, которые имеют свободу действий, в том числе охранять свои секреты и технологии от других лиц. На некоторых предприятиях мы хотели узнать технологию, но нам отказали и это их право, - рассказывает один из предпринимателей. По его словам, в США другие климатические условия, да и система отопления другая. - Там нет больших ТЭЦ, как у нас. Отапливаются дома небольшими котельными, которые принадлежат частным компаниям, и, если вы не согласны с тарифами и услугами, можете подключиться к другой компании. Это сказывается на уровне тарифов. У нас же весь город обогревается одной ТЭЦ, везде проложены огромные трубы, часть теплоэнергии постоянно теряется, в США такие ТЭЦ попросту стали бы банкротами, - рассказывает Алмас ИСМАГУЛОВ. В США на выставке в Сан-Диего казахстанские предприниматели ознакомились с успешными американскими компаниями, которые достигли достаточно высокого уровня в сфере автоматизации производства, внедрения системы энергоэффективности, зеленого строительства. - Впечатлила автоматизация производства на цементном заводе компании «Эм-ай-си». Там всем заводом управляет один человек, - рассказывает другой предприниматель Камшат ТЛЕУОВА. Напомним, что проект «Деловые связи» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» действует с 2011 года. Он призван поддержать модернизацию производств за счет установления деловых связей казахстанских предпринимателей с иностранными партнерами при поддержке международных и зарубежных организаций. По словам главного менеджера регионального филиала фонда "Даму", проект состоит из двух этапов. Первый обучение руководителей высшего и среднего звена предприятий на территории Казахстана. В процессе обучения участники проекта будут разрабатывать бизнес-планы развития своего предприятия под руководством иностранных и отечественных бизнес-тренеров. Второй этап предусматривает бизнес-стажировку в Германии или США продолжительностью 1 месяц. С начала реализации проекта «Деловые связи» первый этап обучения прошли 46 актюбинцев. 11 из них прошли зарубежную стажировку, в том числе: 6 человек в Германии, 5 предпринимателей в США.