Начальник управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом департамента внутренних дел ЗКОотметил в своем докладе, что они проверили на причастность или участие в религиозных объединениях постояльцев 39 студенческих общежитий. - В общежитии Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана были установлены 19 студентов, причастных к религиозным объединениям, - говорит Сансызбай НУГМАНОВ. - Сейчас с ними проводится профилактическая работа, такие ситуации возникают из-за религиозной безграмотности молодежи. Ректор ЗКАТУзадал вопрос касательно этой темы: - На территории нашего университета есть частный пятиэтажный дом, это бывшее общежитие, которые передали в частные владения. Мне интересно, какая работа ведется там по религиозным объединениям, по пропаганде. Мне интересно, откуда приехали эти люди, с нашей они области или приезжие. Я сам как депутат вызываю участковых, мы с проректором по воспитательной работе ходим туда постоянно. В 20 метрах от студентов живут вот эти бородатые, я не могу выселить этих людей, но это место является очагом для дальнейшей вашей работы. Я очень хочу, чтобы вы узнали все про этот дом, проверили паспорта и приняли меры. Ведь это источник угрозы для студентов, которые учатся и проживают в нашем студенческом городке. Напомним, по закону "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" перерегистрацию на территории ЗКО прошло 71 объединение из 78.