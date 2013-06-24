В Атырау жители бесхозного общежития вышли на пикет

Жители общежития по улице Молдагалиева, 33А в минувшую пятницу пикетировали у здания монополиста "Атырау Су Арнасы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жильцов, это предприятие отказывается выдать документ о том, что все технические коммуникации в этом пятиэтажном здании пришли негодность и в настоящий момент находятся в аварийном состоянии. После пожара, возникшего на крыше общежития в прошлом месяце, местные обитатели решили собрать с различных инстанций все имеющиеся доказательства того, что их дом является аварийным и подлежит сносу. - АО "Атырау Жарык" нам уже выдало справку о том, что внутридомовые сети нашего общежития находятся в неудовлетворительном состоянии, а ДЧС письменно подтвердил, что в нашей бесхозной пятиэтажке произошло 2 пожара. Наш водопровод и канализация постоянно забиваются, фекалии и летом, и зимой вытекают наружу, подвал весь затоплен, на первом этаже постоянно стоит вода, никаких документов, подтверждающих это от руководства "Атырау Су Арнасы" мы еще не добились, - рассказывает жительница дома Мира КОШУБАЕВА. Директор КГП «Атырау Су Арнасы» Андрей ТАШЛЫКОВ принял возмущенных жильцов и объяснил, что таких документов предприятие давать не вправе, потому как все городские канализационные сети находятся у них в доверительном управлении, для выдачи подобных документов у них просто не имеется лицензии. - Но мы сделаем все возможное, что бы вас больше не топило, и канализация не растекалась по улицам - прочистим колодцы, залатаем все трубы. С вашей стороны тоже должно быть все ответственно, потому что при каждом засоре наши сотрудники вытаскивают из колодцев и труб шкуры и кости животных, большое количество бытовых отходов. Так что, не стоит винить в своих бедах лишь коммунальные службы, - ответил негодующей толпе Андрей ТАШЛЫКОВ. Напомним, что общежитие по ул. Молдагалиева, 33А построили сорок лет назад, но, несмотря на свой еще молодой возраст их "общага" заметно постарела. Искрящаяся проводка, обваливающиеся потолки и стены, дающие течь при каждом выпадении осадков, затопленный подвал и канализация, растекающаяся по всем соседним улицам, крысы, приписавшиеся на всех этажах - вот что имеют на данный момент жители многоэтажки. Сегодня здесь проживают 150 семей, при этом собственников квартир здесь живет только 50. Остальные жильцы - квартиросъемщики. По словам местных обитателей, их дом сначала находился на балансе городского акимата, потом его якобы выкупил таинственный хозяин. В числе аварийных здание не числится, КСК у него нет, по сути дела - оно бесхозное. Жители сами в буквальном смысле латают дыры своего ветхого жилища. - Из-за того, что основной контингент, проживающий в нашем общежитии, - люди из малообеспеченных семей, многодетные матери, люди, побывавшие в местах лишения свободы, собирать ежемесячно платежи за услуги КСК будет очень сложно, ведь не у всех есть возможность оплачивать счета. По этой же причине мы отказываемся от термомодернизации дома, - утверждает Светлана АХМАНОВА, жительница общежития. Доведенные до отчаяния собственники квартир решили объединить усилия и отвоевать свое право жить в достойном жилье. В ближайшую среду они намерены отнести заявление в городской отдел ЖКХ с просьбой создать специальную комиссию, которая произведет экспертизу, а также оценку состояния квартир, и, возможно, признает общежитие по ул. Молдагалиева 33А аварийным, тогда у всех жильцов появилась бы возможность встать в очередь на получение квартир. Как рассказала корреспонденту "Мой ГОРОД" заведующая жилищным сектором ЖКХ г.Атырау Марта НУРГАЛИЕВА, действия жителей общежития им не понятны, поскольку оценкой состояния жилья и признанием его аварийным занимаются совершенно другие органы, не имеющие ничего общего с ЖКХ. - К примеру, общежитие по улице Сырдарьинской этой зимой аварийным признала одна из частных столичных компаний, которая имеет лицензию на этот вид деятельности, поэтому жителям общежития по ул. Молдагалиева, 33А нужно обратиться в подобную компанию, либо же в жилищную инспекцию, занимающуюся термомодернизацией домов в Атырау, - пояснила Марта НУРГАЛИЕВА. Как правило, за свои услуги компании, занимающиеся деятельностью в этом направлении, берут немалые средства. Поэтому у жильцов опять тупик.