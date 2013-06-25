Иллюстративное фото с сайта www.princefka.ru Иллюстративное фото с сайта www.princefka.ru 22 июня в ГОВД с заявлением о пропаже 13-летней девочки обратился местный житель, скорее всего, отец подростка. Об этом порталу "Мой ГОРОД" сообщила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В тот же день при городском отделе полиции была создана оперативно-розыскная группа. Три дня они искали ребенка, но тщетно. - 24 июня полицейским все-таки удалось найти пропавшего подростка по описаниям ориентировки в районе кафе "Вариант" в микрорайоне «Привокзальный», - рассказала Гульназира МУХТАРОВА. Оказалось, что девочка поругалась с родителями и без предупреждения взрослых ушла из дома. Все эти три дня она жила на съемной квартире, деньги на аренду жилья взяла в долг у знакомого молодого человека. В настоящее время девочка возвращена родителям. Сотрудники ДВД области настоятельно просят родителей быть внимательнее с подростками, избегать серьезных ссор и как можно деликатнее общаться с детьми, поскольку подростковая психика требует к себе особого подхода со стороны взрослых.