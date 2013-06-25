Фото РИА Новости Фото РИА Новости В микроавтобус, в котором ехал актёр с участниками съемочной группы нового фильма, врезался таксист. Как пишет газета«Известия», сама авария произошла 23 июня, но об этом стало известно только сейчас. Российско-французская съёмочная группа ехала по Петровке в сторону отеля «Метрополь». Причем первым нарушил правила именно водитель кинематографистов. Правда, это было сделано с санкции полиции. Иностранцам в порядке исключения разрешили проехать вопреки правилам и развернуться в неположенном месте. В итоге на перекрестке в микроавтобус влетел принадлежащий одному из столичных таксопарков автомобиль Skoda, который проехал на красный свет. Как отмечает издание, шесть человек, находившихся в микроавтобусе, получили ссадины, но от госпитализации отказались. Скорее всего, виновником аварии признают водителя Skoda. Как выяснилось, он был давно лишен прав за отказ проходить тесты на алкоголь. Однако нарушитель проигнорировал заседание суда, не сдал документ и спокойно работал таксистом. rusnovosti.ru