Сильвио Берлускони. Фото: Reuters Сильвио Берлускони. Фото: Reuters Он обвиняется в оплате сексуальных услуг несовершеннолетней марокканской танцовщицы, а также в превышении служебных полномочий. Экс-премьеру запрещено занимать государственные посты Суд Милана приговорил бывшего премьер-министра Италии к семи годам тюремного заключения по так называемому Рубигейту, главным фигурантом которого является Сильвио Берлускони. Он обвиняется в оплате сексуальных услуг несовершеннолетней марокканской танцовщицы, а также в превышении служебных полномочий. Согласно решению суда, Берлускони запрещено занимать государственные посты. Об этом сообщает итальянский канал «РАИ». В рамках «дела Руби» Берлускони обвинялся в организации секс-вечеринок на своей вилле и в интимной связи с 17-летней марокканской танцовщицей Каримой эль-Марук. Она известна под именем «Руби — Похитительница сердец». По данным представителей итальянской прокуратуры, бывшему итальянскому премьеру удалось создать целую систему по поставке проституток на свою виллу близ Милана. Кроме того, прокуроры утверждают, что в 2010 году экс-премьер оказал содействие в освобождении из-под стражи арестованной за кражу некой девушки по фамилии эль-Марук. По мнению стороны обвинения, политик, возглавлявший в то время итальянский кабинет министров, подкупил и оказал давление на представителей миланских правоохранительных органов. Берлускони отрицает предъявляемые ему обвинения. Экс-премьер считает этот процесс частью плана по «его намеренному удалению с политической арены страны». В отношении Берлускони в Италии проходят несколько судебных разбирательств. В частности, в рамках другого громкого дела с участием экс-премьера, так называемого дела Mediaset, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Ожидается, что Верховный кассационный суд Италии вынесет окончательное решение по этому делу осенью текущего года. bfm.ru