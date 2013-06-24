фото gorod55.ru фото gorod55.ru Американский акробат Ник Валленда перешел Большой Каньон без страховки по натянутому тросу. Чтобы преодолеть расстояние в 426 метров, американец потратил 22 минуты 54 секунды. Сам стальной трос был закреплен на высоте 457 метров, его толщина составила 5 см, сообщает The Los Angeles Times. Большой Каньон (Гранд-Каньон, Grand Canyon) – один из глубочайших каньонов в мире. Находится в американском штате Аризона. Длина каньона – 446 км. Ширина (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, на уровне дна – менее километра. В некоторых местах его глубина достигает 1800 метров. Ник Валленда – потомственный канатоходец и акробат. Он еще в детстве мечтал пересечь Большой Каньон, когда посещал его с родителями. Спортсмен начал активную подготовку к этому подвигу четыре года назад. В последнее время он тренировался во Флориде, где ходил по канату без страховки, но на небольшой высоте. Помимо того что Валленда прошел Большой Каньон, не используя специальную страховку и снаряжение, ему еще были созданы искусственные преграды – на американца дул искусственный ветер с порывами, которые достигали скорости 80 километров в час. Валленда является обладателем нескольких рекордов, вошедших в Книгу Гиннесса. Так, в 2012 г. он стал первым человеком, перешедшим по канату через Ниагарский водопад. Теперь американский канатоходец мечтает пройтись между нью-йоркскими зданиями Chrysler Building и Empire State Building. gorod55.ru