фото с сайта mapmusic.ru фото с сайта mapmusic.ru Звезда сериалов Анна Тальбах проговорилась в эфире ток-шоу "Роуш и Бемерман", что летом 2012 года немецкий канал ZDF заплатил ей за поддержку Pussy Riot, сообщают Вести.Ru. 17 августа 2012 сразу после судебного приговора, вынесенного участницам группы Pussy Riot, в эфире еженедельной программы "Аспекты " в прямом эфире телеканала ZDF в их защиту выступили известные женщины Германии. "Ситуация с судом абсурдна! Это нарушает свободу слова, у этих девушек было какое-то мнение, которое они таким образом старались донести до окружающих. Неужели власти боится трех девочек-панков?" — недоумевала актриса Анна Тальбах. Видеоролик годовалой давности стал хитом Интернета. Пользователи сомневаются, видела ли актриса сам панк-молебен, понимает ли, что такое Храм Христа Спасителя и т.д. Спустя несколько месяцев Анна Тальбах проговорилась в эфире ток-шоу "Роуш и Бемерман", что получила деньги за поддержку участниц группы: — Я получила деньги от ZDF за то, чтобы я коротко высказалась в передаче "Аспекты". — Сколько денег? ZDF за это платит? — оживляется ведущий. — Я не могу распространяться на этот счет. — Но ты уже все равно начала говорить. — Очень много денег. Дело в том, что каждая немецкая семья ежегодно платит 216 евро в качестве налога на ТВ. Часть этих денег получает общественный канал ZDF на производство, закупку техники и зарплаты. Однако теперь многие усомнись в том, что канал тратит деньги по назначению. Между тем руководство ZDF заявило, что никому заплачено не было. Анна Тальбах принесла извинения за некорректные высказывания и сейчас снимается в сериалах производства ZDF. today.kz