фото с сайта islam.ru фото с сайта islam.ru Эмир Катара шейх Хамад бен Халиф Аль Тани объявил о передаче власти 33-летнему наследному принцу шейха Тамима, передает ИА Новости-Казахстан. "Эмир встретился с членами королевской семьи и высокопоставленными чиновниками страны. Он сообщил участникам встречи о своем намерении передать власть кронпринцу", - говорится в сообщении катарского телеканала "Аль-Джазира". Официально о передаче власти в стране будет объявлено позже. Зарубежные дипломаты оценивают данное решение как попытку осторожной передачи власти молодому поколению правителей. Кроме того, в дипломатических кругах появились слухи, что в отставку подаст влиятельный премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Хамад бен Джасем Аль Тани. Отметим, Тамим бен Хамад Аль Тани – второй сын эмира и его второй жены Мозы бинт Нассер. Наследный принц занимает офицерский пост в катарской армии, а также является главой олимпийского комитета страны. today.kz