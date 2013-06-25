Фото с сайта sqd.ru Фото с сайта sqd.ru Известный режиссёр привёз в Россию из Италии продукцию своей винодельни. Мэтру российского кино принадлежит 2 десятка гектаров виноградника в Тоскане. В ближайшее время компания Михалкова и его партнёров планирует вдвое увеличить их площадь. А к 2015 году винодельня будет выпускать по 200 тысяч бутылок в год. Первое вино Михалкова получило название «12». Вскоре оно поступит в продажу в столичные магазины. Бутылка эксклюзивного напитка будет стоить от 1 до 2 тысяч рублей. rusnovosti.ru