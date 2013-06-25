Договор о совместной деятельности в рамках Единого зернового холдинга подписан в Национальном управляющем холдинге «КазАгро». Таким образом, завершены организационные мероприятия по созданию Единого зернового холдинга.
Договор заключен между Национальной компанией «Продовольственная контрактная корпорация» и Республиканским общественным объединением «Союз фермеров Казахстана». Общественное объединение, которое представляет интересы отечественных зернопроизводителей, выступило в качестве одного из разработчиков документа и стало первым участником зернового рынка, подписавшим Договор.
Договор о совместной деятельности заключен в рамках выполнения поручений Главы государства по созданию Единого зернового холдинга, озвученных в Послании народу Казахстана от 27 января 2012 года, а также на расширенном заседании Правительства РК от 23 января 2013 года.
Как отмечается в документе, Единый зерновой холдинг создается на принципах добровольного и равноправного объединения участников зернового рынка с сохранением их юридической и хозяйственной самостоятельности для достижения следующих общих целей:
1) расширение доступа к финансированию весенне-полевых и уборочных работ сельхозтоваропроизводителям, а также гарантированного сбыта зерна в осенний период по рыночной цене;
2) реализация зерна и последующее распределение среди зернопроизводителей - участников Договора части чистой прибыли от деятельности Продкорпорации;
3) создание и развитие объектов инфраструктуры хранения и экспортной перевалки зерна.
Заключенный Договор создает правовую основу для привлечения зернопроизводителей к вступлению и участию в работе Единого зернового холдинга. Для представления интересов участников Договора в Продкорпорации создан Общественный совет по зерновому рынку. Общественный совет призван обеспечить баланс интересов участников Договора при выработке и принятии решений органами Продкорпорации.
Обязательному согласованию с Общественным советом подлежат такие вопросы как определение объема и цены закупаемого зерна, определение реализационной цены зерна, а также утверждение размера и сроков распределения среди зернопроизводителей – участников Договора части чистой прибыли Продкорпорации.
В церемонии подписания приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РК, Нацхолдинга «КазАгро», а также Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен».
- «Организационная работа, начатая в январе этого года, завершилась. Прежде всего, благодарю наших партнеров – НЭПК «Союз «Атамекен», Союз фермеров, коллег из Министерства сельского хозяйства и холдинга «КазАгро». Мы вышли на финишную прямую, начиная с июля будет проведена разъяснительная работа в регионах для расширения состава участников Договора о совместной деятельности. Создан Общественный совет по зерновому рынку, который наделен достаточными правами и полномочиями, чтобы влиять на решения по управлению зерновыми ресурсами. Впервые вводится элемент общественного участия в деятельности крупного участника зернового рынка», - сказал в ходе церемонии подписания документа председатель Правления АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» Нурлан Оспанов.
В свою очередь председатель Союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов отметил, что подписание договора - это только начало большой совместной работы. «К этому дню мы шли долго. Я считаю это не только большое достижение для наших товаропроизводителей, фермеров, но и большая ответственность. Мы готовы и сотрудничать и брать на себя эту ответственность», - отметил руководитель сообщества фермеров.
По словам Первого заместителя председателя Правления НЭП «Атамекен» Рахима Ошакбаева, в последние годы «КазАгро» и Продкорпорация демонстрируют беспрецедентную открытость, выражают готовность вести конструктивный диалог. В этом плане представитель общественной организации предпринимателей отмечает инициативу Продкорпорации по проведению открытых торгов на бирже ЕТС. «Создание Зернового холдинга это новация. Это большой вызов менеджменту компании. Мы готовы поддержать ее работу в рамках своих компетенций», - сказал Р. Ошакбаев.
В ходе мероприятия было отмечено, что в целях расширения круга участников Договора в июле текущего года запланировано проведение информационно-разъяснительной работы посредством организации серии выездных встреч представителей Продкорпорации, Союза фермеров Казахстана и областных акиматов с зернопроизводителями основных зерносеющих регионов республики. Встречи будут направлены на разъяснение ключевых аспектов создания зернового холдинга, а также основных положений Договора в целях привлечения зернопроизводителей к участию в совместной деятельности.
Справка:
Основной деятельностью АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» является обеспечение закупа, формирования, учета, организации хранения, обновления, перемещения, реализации государственных ресурсов зерна и продуктов его переработки, а также иные функции, определяемые Правительством Казахстана. Единственным акционером компании является АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру.
В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгропродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».
Пресс-служба АО «НУХ «КазАгро»