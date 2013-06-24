Работающих компаний в малом бизнесе за месяц стало больше на 2,3 тысячи Активные юридические лица со штатом до 50 человек составляют 34% от всех зарегистрированных. Год назад доля активных юрлиц в малом бизнесе не превышала 33%. Рэнкинг-основа: Активные юридические лица в малом бизнесе. Регионы РК. Май 2013Самый высокий уровень предпринимательской активности в Алматы. В мае число работающих компаний в малом бизнесе возросло до 23,5 тысяч (рост за месяц на 1,4 тысячи – прибавка в 6,4%). В целом по республике, за месяц рост активных малых юридических лиц зафиксирован в 14 регионах. В минусе Восточно-Казахстанская область, сокращение на 85 единиц (-1,1%) и Алматинская область, сокращение на 36 компаний (-0,5%).