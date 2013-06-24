Иллюстративное фото с сайта www.kerch.fm Иллюстративное фото с сайта www.kerch.fm По данным пресс-службы областного суда,  ТОО «Жайық Жарығы» обратилось в суд с иском к жителю Уральска о взыскании материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. В частности, речь идет о железобетонной опоре, которую мужчина протаранил на своем «Мерседесе». - В суде было установлено, что мужчина, управляя автомашиной марки «Мерседес» в пути следования по ул. С.Датова в восточном направлении, не обеспечив безопасность дорожного движения, допустил наезд на железобетонную опору, - сообщила порталу «Мой ГОРОД» пресс-секретарь облсуда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. Водитель иск признал. Кроме того, его вина установлена вступившим в законную силу постановлением специализированного административного суда г. Уральска, где также отражен факт наезда на дорожный знак. Негодность знака установлена комиссионным актом истца. По расчетам руководства ТОО «Жайық Жарығы», затраты на восстановление железобетонной опоры составляют 59 000 тенге, которые истец и просил взыскать. Суд вынес решение о взыскании с ответчика вышеуказанной суммы причиненного ущерба.