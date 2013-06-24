В Атырау мать с шестью детьми ютится в комнате общежития

Обладательница серебряной подвески "Кумис алка", мать шестерых детей Райхан ИСИНИЯЗОВА вынуждена ютиться со своей семьей на 15-квадратных метрах общежития, сообщает корреспондент "Мой ГОРОД". У 35-летней матери-одиночки три девочки и три мальчика в возрасте от 1,5 до 16 лет. Старшая дочь - студентка первого курса колледжа, младшей дочери - полтора года. - Все коммуникации у меня расположены прямо в комнате - плитка с газовым баллоном, унитаз и душевой поддон также в этой комнате, это значительно сократило нашу жилую площадь, размеры которой итак оставляли желать лучшего, - рассказывает Райхан ИСИНИЯЗОВА. - В таких условиях я живу уже 12 лет. Не работаю, поскольку сижу дома с маленьким ребенком, мужа нет. Когда старшие дома, подрабатываю маляром на стройке. Живет семья на ежемесячные пособия, которые выделяет государство женщине как многодетной матери - 6 607 тенге, и на льготы, предусмотренные в размере 6 МРП как обладательнице "Кумис алка" - 8478 тенге, и на деньги от мелких подработок. - Я стою в очереди на получение жилья, но передо мной еще несколько тысяч человек. Ходила на личный прием к бывшим акимам - и города, и области, они обещали помочь, но от них я так ничего и не дождалась, даже самой обычной отписки. Я была бы рада любой помощи от государства - будь то расширение жилплощади, либо же новая квартира - ведь шестерых детей воспитать на 15 квадратных метрах - это тоже своеобразный подвиг, - сокрушается Райхан ИСИНИЯЗОВА. Как рассказала корреспонденту "Мой ГОРОД" заместитель начальника городского управления координации занятости и социальных программ Катима ЕСКАЛИЕВА, на сегодня в городе Атырау обладательниц подвесок "Алтын алка" и "Кумис алка" зарегистрировано 3037 человек. Фото автора