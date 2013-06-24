фото gornovosti.ru фото gornovosti.ru В целях безопасности зажигать факел эстафеты Олимпийского огня не планируется Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи огонь в чаше стадиона будет зажжен от факела, побывавшего в открытом космосе, передает РИА Новости со ссылкой на президента оргкомитета Игр-2014 Дмитрия Чернышенко. Олимпийский факел «Сочи-2014» доставят на Международную космическую станцию и вынесут в открытый космос. О подробностях этой операции агентству рассказал глава Роскосмоса Владимир Поповкин. По словам Поповкина, в целях безопасности зажигать факел эстафеты Олимпийского огня не планируется. Факел отправится на борт МКС в начале ноября 2013 года, доставлен он будет с помощью пилотируемого корабля «Союза ТМА-11М». Запуск будет выполнен на ракете-носителе «Союз», украшенной символикой Олимпиады. В открытый космос с факелом выйдут российские космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский. Возврат факела на Землю выполнит Федор Юрчихин, находящийся в настоящее время на борту МКС. Еще в январе 2013 года стало известно о том, что факел зимней Олимпиады «Сочи-2014» совершит беспрецедентное путешествие — эстафета пройдет через 2900 населенных пунктов. Кроме этого, факел Игр побывает в космосе. По словам Поповкина, доставка олимпийского факела на орбиту и его вынос в открытый космос российскими космонавтами станет новой яркой страницей в космической летописи. bfm.ru