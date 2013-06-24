фото с сайта rsmile.ru фото с сайта rsmile.ru Средняя общенациональная стоимость квартир в Казахстане в июне составила 237 тысяч 219 тенге или 1568 долларов за квадратный метр. Это на 1,22% больше, чем месяцем ранее, и на 12,94% выше уровня прошлого года. Такие данные привел портал КазРиэлт, сообщает Kapital.kz. Согласно исследованиям, стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости в июне составила 235 тысяч 193 тенге или 1555 долларов за квадратный метр. Если сравнивать с маем и июнем 2012 года, цены в данном сегменте недвижимости увеличились на 1,02% и 12,47% соответственно. Новостройки с мая по июнь наоборот подешевели на 1,74% до 277 069 тенге или 1 831 долларов за квадратный метр. По сравнению с годом ранее, стоимость новых квартир увеличилась на 18,64%. Стоимость индивидуальных жилых домов увеличилась за месяц на 3,79% до 28 876 051 тенге или 190 878 долларов за объект. По сравнению с годом ранее, стоимость данного типа жилья увеличилась на 9,59%. Средняя стоимость земли для индивидуального жилищного строительства, садоводства и ведения сельского хозяйства увеличилась за месяц на 0,81% до 880 890 тенге или 5 823 долларов за сотку. По сравнению с годом ранее, стоимость данного вида активов наоборот снизилась на 0,32%. На этом фоне средняя стоимость аренды одно- и двухкомнатных квартир составила в июне 79 427 тенге (525 долларов) и 108 590 (718 долларов) в месяц. В первом случае месячное снижение цен составило 0,51%, во втором случае ставки аренды снизились на 0,85%. По сравнению с годом ранее стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 4.63%, в то время как двухкомнатные апартаменты подешевели за это же время на 3,47%. today.kz