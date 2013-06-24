фото с сайта vlast.kz фото с сайта vlast.kz На заседании правительства вице-министр регионального развития (МРР) Серик Нокин сообщил, что уже в августе текущего года будет внесена на рассмотрение Концепция государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года, передает Primeminister.kz По словам Нокина, анализ статданных Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры показывает снижение общего количества проверок, при этом увеличиваются плановые проверки, которые несут наибольшую нагрузку на бизнес, поэтому необходимо внести изменения в Закон «О государственном контроле и надзоре в РК». «Необходимо внести изменения в части полного охвата плановыми проверками субъектов высокой степени риска, планирования субъектов средней степени риска по остаточному принципу, не проведения плановых проверок в отношении субъектов незначительной степени риска и реализации принципа минимальной достаточности при включении требований в проверочный лист», - сказал он. Глава Минрегионразвития также предлагает внедрить новую форму ведомственной отчетности госорганов, автоматизировать системы управления рисками, оптимизировать основания внеплановых проверок, внедрить учет внеплановых проверок и иных форм контроля, в том числе в разрезе оснований и регламентировать порядок проведения иных форм контроля в отраслевых законах. today.kz