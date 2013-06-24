Иллюстративное фото с сайта www.todate.su Иллюстративное фото с сайта www.todate.su 23 июня примерно в 03.30 часов на вахтовый поселок одного из товариществ, расположенного недалеко от поселка Мукур Кзылкугинского района, напали неизвестные, вооруженные охотничьим ружьем, сообщила порталу "Мой ГОРОД" Гульназира МУХТАРОВА. Семеро хулиганов приехали к поселку на автомобиле «Мицубиши Монтеро-Спорт» с целью ограбления. Они жестоко избили троих человек - мастера, рабочего и охранника, так и не найдя денег, похитили лишь сотовые телефоны и личные вещи потерпевших, после чего скрылись с места преступления. Но далеко уйти преступникам не удалось. Все семеро были задержаны сотрудниками управления криминальной полиции. Как удалось выяснить позже, нападавшими оказались семеро жителей села Жантерек в возрасте от 22-26 лет. - У преступников изъято охотничье ружье 16 калибра. Преступники водворены в ИВС, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - заключила Гульназира МУХТАРОВА.