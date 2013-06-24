фото zakon.kz
Инициативу Национального банка по созданию единого процессингового центра некоторые ведущие коммерческие банки встретили в штыки. Нацбанк, между тем, упрекает их в завышенных тарифах, сообщает «Радио Азаттык».
- По аналогии с единым пенсионным фондом инициативу Национального банка касательно электронных платежей и банкоматов прозвали идеей «единого банкомата».
Национальный банк разработал законопроект, который предусматривает создание единого процессингового центра (ЕПЦ) и запрещает банкам второго уровня обслуживать банкоматы и POS-терминалы и принимать платежи по карточкам. Необходимость этого документа Нацбанк объясняет тем, что держатели карточек жалуются, что переплачивают завышенные тарифы при снятии наличных из банкомата «чужого» банка. ЕПЦ, по задумке Нацбанка, поможет снизить тарифы вдвое.
Житель Алматы Ибраш Нусупбаев предпочитает делать покупки по Интернету. Он покупает в интернет-магазинах одежду и обувь, и даже запчасти на автомобиль. Покупки оплачивает банковской картой. И в супермаркет за продуктами Ибраш ходит с карточкой. Говорит, так удобнее и выгоднее.
- Если и обналичиваю деньги с карты, то стараюсь пользоваться банкоматом того банка, где открыт мой карточный счет. Комиссии банка считаю приемлемыми, не такие уж они завышенные. Сомневаюсь, что кто-то жалуется. Они могут сказать конкретно? Вот, дядя Ваня жалуется, например, еще пачка писем пришла. Когда говорят, что что-то делается по просьбе народа и ради общего блага, - я воспринимаю это как тревожный сигнал, - говорит Ибраш Нусупбаев.
Градус напряжения
Топ-менеджмент ряда крупных банков второго уровня выступил против ЕПЦ, выразив сомнение в перспективности проекта и дал понять, что коммерческие банки не хотят передавать банкоматы, терминалы, свои процессинговые центры государству.
Председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова заявила, что все банки против создания «вот такой безальтернативной государственной площадки». Председатель Нацбанка Григорий Марченко ответил, что «госпожа Шаяхметова не имеет никакого права высказываться от лица всех других 37 банков». К полемике присоединилась Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).
Председатель АФК Серик Аханов, собрав журналистов в своем алматинском офисе, объяснил позицию Ассоциации: нужен принцип добровольности, а не обязательности участия банков в ЕПЦ.
- Форма участия банка в работе ЕПЦ должна быть самостоятельным выбором самого банка. Будь то средний, крупный или маленький банк. Нам бы хотелось, чтобы доминировал не принцип монополии, а принцип конкуренции, чтобы международный опыт адаптировался с учетом специфики развития карточного бизнеса и локальных процессов в стране. Может быть, ЕПЦ и процессинговые центры банков могли бы функционировать параллельно. Всё многообразие зарубежного опыта надо использовать, адаптируя к нашим условиям, - говорит Серик Аханов.
По мнению АФК, создание ЕПЦ может усложнить или затянуть процесс вступления Казахстана в ВТО. В письме в правительство, тезисы которого предоставили журналистам, Ассоциация напоминает, что Нацбанк уже в третий раз пытается создать процессинговый центр.
Первые две попытки завершились неудачей. В частности, проект Национального процессингового центра (НПЦ), начатый в 2001 году, на который были потрачены сотни миллионов тенге государственных средств, находится в стадии ликвидации.
Кроме того, при создании ЕПЦ рискуют остаться без работы свыше трех тысяч человек, которые сегодня занимаются обслуживанием банкоматов и POS-терминалов, подготовкой наличных денег, инкассацией. Законопроект Нацбанка противоречит действующим законам о частном предпринимательстве и о конкуренции, считают в АФК.
«Покажите цифры!»
Управляющий директор Казкоммерцбанка, одного из крупных коммерческих банков, Нурлан Жагипаров свои возражения идее «единого банкомата» сопровождает расчетами на калькуляторе. По его расчетам, на создание единого процессингового центра потребуется несколько сотен миллионов долларов. Выкуп банкоматов, терминалов, наладка коммуникационных каналов, организация инкассаторской сети и затраты на поддержание оборудования в работоспособном состоянии — лишь одна сторона медали. ЕПЦ должен заручиться поддержкой международных платежных систем Visa, MasterCard, AmericanExpress, пройти сертификации, на что может уйти несколько лет, тогда как законопроект продвигается в спешном порядке, говорит он.
- Инициатива обходится в сотни миллионов долларов, но нигде об этом не говорится. Мы говорим, покажите расчеты, чтобы мы посмотрели, осознали, что это выгодно. А вдруг не получится? Допустим, создадут ЕПЦ, а завтра какой-нибудь сбой. Одного-двух случаев достаточно, чтобы подорвать доверие клиентов к электронным платежам. Технологически это невыполнимый проект, - говорит Нурлан Жагипаров.
Даже если ЕПЦ заработает и тарифы действительно будут снижены, потребитель не выиграет, а проиграет, утверждает менеджер Казкоммерцбанка.
Национальный банк в такими пессимистическими оценками не согласен. На июньской ежемесячной пресс-конференции Национального банка его председатель Григорий Марченко заявил, что «вся эта тема с единым процессинговым центром возникла именно для того, чтобы защитить интересы потребителей финансовых услуг» и инициатива продвигается потому, что «это нужно делать для страны».
- Кстати, вы себе не задавали вопрос, почему они (банки) так озаботились? И почему они так за это начали «воевать»? Причем иногда аргументация такая: ну зачем, это же такой бизнес, там столько жалоб и так далее, зачем вам это нужно, мы сами всё сделаем.
Значит, там маржа гораздо больше, чем вы думаете, потому что иначе другой причины защищать это нет. А маржа — это значит, что это деньги, которые они вытаскивают из кармана нашего населения. Вот и всё, - заявил Григорий Марченко.
Между тем тема «единого банкомата» обсуждается не только среди банковских работников, но и в общей бизнес-среде. Некоторые высказывают и такие аргументы, что единому процессинговому центру трудно будет совместить компьютерные программы разных коммерческих банков.
Национальный банк отвечает, что государство ставит во главу угла только одну цель: снизить тарифы за электронные платежи и за услуги банкоматов.