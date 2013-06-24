фото lifenews.ru фото lifenews.ru Состояние здоровья экс-президента ЮАР Нельсона Манделы, который в настоящее время находится в госпитале в Претории, значительно ухудшилось, передает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя президента страны. "Состояние здоровья Нельсона Манделы, который до сих пор находится в госпитале в Претории, стало критическим" - сказал представитель президента ЮАР Мак Махарадж. В начале июня Мандела попал в больницу с рецидивом легочной инфекции. По данным СМИ, у Манделы произошла остановка сердечной деятельности, и врачам пришлось реанимировать его. В конце прошлой недели внук экс-главы ЮАР рассказал, что Мандела идет на поправку. Нельсон Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. За свою активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году Мандела был награжден Нобелевской премией мира. newskaz.ru