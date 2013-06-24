фото РИА Новости фото РИА Новости Медведь напал на людей в воскресенье вечером в Шемахинском районе Азербайджана (примерно в 120 километрах западнее Баку), сообщает местное информагентство АРА. Вышедший из близлежащего леса медведь напал на двор в селе Галадереси, где проходила свадьба. Здесь он тяжело ранил 18-летнюю на жительницу села, которая с укусами и ранами от когтей зверя была госпитализирована. "После этого медведь сбежал с места происшествия и в соседнем селе Чешмедил напал 49-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. Он также был госпитализирован с тяжелыми ранами. newskaz.ru