Группа ученых министерства здравоохранения Японии заявила о разработке вакцины против гриппа в виде пластыря, передает телеканал NHK. Пластырь круглой формы диаметром около одного сантиметра имеет примерно 250 микроигл, каждая из которых состоит из гиалуроновой кислоты и спрессованного компонента вакцины против гриппа. По словам ученых, данный способ вакцинирования является абсолютно безболезненным по сравнению с инъекцией, так как длина микроигл не превышает 0,8 миллиметра. К настоящему времени были проведены клинические исследования с участием 20 человек. По словам медиков, эффективность вакцины в виде пластыря сравнима с обыкновенной вакциной-инъекцией, применяемой во всем мире. Примерно в половине случаев у пациентов в месте прикрепления пластыря отмечаются покраснение и умеренные припухания кожи, однако серьезных побочных эффектов новой вакцины выявлено не было. Медики надеются, что практическое применение вакцины-пластыря начнется в течение ближайших 5-10 лет после проведения дополнительных клинических испытаний. newskaz.ru