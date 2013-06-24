фото РИА Новости фото РИА Новости Командование британских королевских военно-морских сил запретило некоторые традиционные тосты, которые моряки ежедневно произносят за ужином, сообщает британская газета Daily Mail. Морская традиция произносить каждый вечер определенный тост существует в Великобритании уже более 200 лет. Решение королевских ВМС связано с тем, что за последние 20 лет во флоте увеличилось количество женщин-военнослужащих. Также новые тосты призваны "отразить культурные перемены". Так, тост, произносимый во вторник "За наших жен и возлюбленных" (после которого обычно звучала фраза "и пусть они никогда не встретятся") был запрещен и заменен на "За наши семьи". Субботний тост "За наших мужчин" поменялся на "За наших моряков". Тосты, произносимые в другие дни, остались без изменений. По понедельникам моряки поднимают бокалы за корабли в море, в среду тост звучит как "За нас (ибо никто не позаботится о нас, кроме нас самих!)", в четверг пьют "За кровавые битвы и тяжелые болезни", в пятницу - "За благородного противника и открытое море", в воскресенье - "За друзей, которых нет рядом". newskaz.ru