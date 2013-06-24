фото kursiv.kz фото kursiv.kz Национальный спортивный бренд «Астана» представлен теперь и в престижных кольцевых гонках на грузовиках. Защищает честь отечественного автоспорта бронзовый призер «Дакара-2012» гонщик Артур Ардавичус, который с самых первых дней соревнования преследует амбициозную цель – добиться места на подиуме французской серии. Артур Ардавичус выступает на немецком грузовике MAN. Партнером «Астаны» на трак-рейсинге является команда Lion Truck Racing Team, которая славится топовыми спортивными достижениями Штеффи Хальм – немецкой гонщицы, которая успешно защищает цвета Lion Truck Racing уже третий год, сообщают в пресс-службе Astana Racing Team. Несмотря на то, что это новый опыт для Ардавичуса, гонщик настроен очень решительно. Его результат на втором этапе, состоявшемся в центральном регионе Франции, городе Ногаро – 6-е место. Всего в чемпионате выступают 20 команд. - «Новая кровь», которую пытались влить организаторы в чемпионат Франции – это «казахстанская вакцина», пришедшая в популярную европейскую серию в виде бренда «Астана», - комментирует Артур Ардавичус. – Благодаря правильной стратегии команды «Астана» и победам, которые достигались за счет большой работы, наш бренд очень популярен во всем мире, и особенно во Франции, одной из ведущих автомобильных стран. Здесь много фанатов автоспорта. И благодаря победам ребят на «Дакаре», а также велокоманды на «Тур де Франс», наша команда хорошо узнаваема. Слова лидера «Астаны» о том, что спортивный бренд знают и уважают во всем мире, подтверждают отзывы международных авто-экспертов. - Я думаю, что участие Артура Ардавичуса в Кубке Франции – это очень хорошая идея. Прежде всего – это «новая кровь», - добавляет руководитель Truck Racing Organisation и директор гонки Rally Dakar Фабьен Кальве. – Кроме того, нам очень интересно участие спортсменов с мировым именем, которым является Артур. Уже на первом этапе он показал отличную гонку, стабильный результат, отсутствие аварий. Учитывая, что это его первый опыт – мои прогнозы очень оптимистичны. Я уверен, что он покажет хороший результат. Ардавичус считает, что философия этой гонки отлична от «Дакара». Например, когда на прямой линии выстраивается пара грузовиков, приходится молниеносно думать и принимать решения, ведь, чтобы вписаться в поворот, важно «атаковать» таким образом, чтобы войти в него первым, потому что в поворот два грузовика не входят. Здесь все могут решить даже миллиметры. - Административный и технический составы команды разработали такую стратегию, при которой наш опыт с каждым этапом растет, и результат постоянно улучшается, - говорит Артур. – Это заметно по результатам турнирной таблицы и по итогам двух этапов. Я надеюсь, что к концу чемпионата мы продвинемся еще выше. И личной целью для себя определяю следующее: поставить наш бренд на подиум этой серии. kursiv.kz