Около половины казахстанцев (47,2%) выступает за сохранение права на самооборону с использованием травматического оружия, сообщил Институт политических решений (ИПР) по результатам проведенного социологического опроса. Наибольшее число сторонников защиты от преступности с помощью травматики - в Алматы (50,5%), Кызылорде и Астане (по 53,7%), Таразе (67,7%). Противоположного мнения придерживаются 26,7% опрошенных - в основном в Костанае (37,1%), при том, что количество сторонников превалирует и здесь (47,9%). По данным ИПР, 42,6% населения республики уверены, что в последние годы криминальная обстановка в их городах заметно ухудшилась. Наиболее характерна тревожная тенденция для Актобе: «процент горожан, отмечающих здесь рост криминала, критический - 90,8%». Охвачены беспокойством, судя по результатам опроса, жители Шымкента и Тараза - 78,9% и 65,8% соответственно. Ухудшение криминальной ситуации отмечают также ровно половина алматинцев, 42,5% жителей Петропавловска, 41,8% населения Астаны, говорится в сообщении ИПР. «Самые благополучные города, если в данном случае уместна подобная характеристика, - Уральск (рост криминала здесь отмечают 24%), а также Кызылорда и Актау (13,4% и 12,7% соответственно)», - говорится в пресс-релизе. Организаторы опроса напоминают, что законопроект, предусматривающий изъятие травматического оружия у казахстанцев, находится в данный момент на рассмотрении в парламенте страны. В ходе опроса 45,3% респондентов выразили уверенность в том, что депутаты должны проголосовать против законодательных поправок, 26,1% считают наоборот, затруднились с ответом 28,6% опрошенных. В опросе, проведенном в июне 2013 года, приняли участие 2,3 тысячи человек из 16 городов республики.