фото общественного фонда «Развития культуры «Алдонгар» фото общественного фонда «Развития культуры «Алдонгар» Новые издания из серии «Краски Великой Степи»: фотоальбомы «Жетысу. Обретенный рай» об Алматинской области и «Сары-Арка. Сердце Евразии» о Карагандинской области выпустил общественный фонд «Развития культуры «Алдонгар». Фотоальбомы об Алматинской и Карагандинской областях уникальны тем, что представляют красоту природы и культурную самобытность этих двух регионов в совершенно новом свете. В них представлены уникальные фотографии красивейших уголков природы земли Жетысу и степей Сары-Арки, животного мира, а также объектов важного исторического и культурного значения областей. Издания исполнены на двух языках – русском и английском. В подготовке фотоальбомов принимали участие известные в Казахстане фотографы Николай Постников и Олег Белялов. Автор стихов и прозы, сопровождающих снимки – казахстанский поэт Бахыт Каирбеков. Фотографии имеют эксклюзивный характер – сделаны специально для данного проекта. Были организованы специальные фотоэкспедиции в эти регионы в разные сезоны года с использованием самого современного фотографического оборудования, применения авиационных съемок. Авторы убеждены, что фотоальбомы «Жетысу. Обретенный рай» и «Сары-Арка. Сердце Евразии» станут прекрасной визитной карточкой Алматинской и Карагандинской областей как в Казахстане, так и далеко за его пределами, изданиями, подчеркивающим уникальность и богатство природных ресурсов, социально-экономическое значение и глубину историко-культурного наследия этого края. «Краски Великой Степи» - это цикл фотоальбомов о разных уголках нашей страны, идея которого заключается в том, чтобы донести до каждого казахстанца красоту природы его родной земли, богатство истории и культуры его предков. «Каждый регион Казахстана – это уникальная жемчужина природы и культуры, это истинное богатство нашего народа, которое мы обязаны сохранить и передать своим потомкам. Надеюсь, фотоальбомы, изданные в рамках проекта «Краски Великой Степи», вызовут у читателей самые искренние чувства гордости, любви и уважения к своей Родине», – так о проекте отзывается его автор и директор известный нефтяник Борис Чердабаев. В рамках данного издательского цикла в 2011 году вышло два фотоальбома: «Устье родословной» - об Атырауской области, и «Зеркало мира» - о Жамбылской области. Издания получили высокую оценку и лестные отклики как в Казахстане, так и за рубежом. Фотоальбомы «Жетысу. Обретенный рай» и «Сары-Арка. Сердце Евразии», а также другие издания из серии «Краски Великой Степи» можно приобрести во всех книжных магазинах сети «Меломан». В настоящее время готовятся в выпуску электронные версии всех вышедших в рамках серии альбомов для дальнейшего распространения через крупнейшие книжные Интернет-магазины всего мира, включая магазин iBookstore корпорации Apple и Google Books. today.kz